Препарат против псориаза «Тремфея» включен в перечень ЖНВЛП

Препарат «Тремфея» (гуселькумаб) производства, предназначенный для терапии бляшечного псориаза средней и тяжелой степени, был включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с 1 января 2021 года, сообщает «Янссен», подразделение фармацевтических товаров ООО «Джонсон & Джонсон».

Гуселькумаб – биологический препарат класса ингибиторов интерлейкина 23 для лечения бляшечного псориаза средней и тяжелой степени у взрослых пациентов, которым показана системная терапия. Гуселькумаб является полностью человеческим моноклональным антителом, обладает низкой иммуногенностью и благоприятным профилем безопасности. Более 80% пациентов достигли и сохранили почти полное очищение кожи в течение пяти лет терапии гуселькумабом.

«Включение препарата в список ЖНВЛП является важным этапом для российских пациентов с тяжелым и среднетяжелым псориазом, так как применение гуселькумаба предотвращает инвалидизацию молодых, работоспособных и социально активных членов общества, а также решает важную социальную проблему для пациентов: улучшает качество жизни и способствует сохранению трудоспособности», – отмечает Катерина Погодина, управляющий директор «Янссен» Россия и СНГ, генеральный директор ООО «Джонсон & Джонсон».

Препарат был зарегистрирован в России в августе 2019 года.

По информации за 2018 год, в России распространенность псориаза среди всего населения составила 242,4, заболеваемость — 66,5 на 100 тысяч населения 28. За период с 2011 по 2018 год прирост распространенности псориаза составил 11%6.

gxpnews