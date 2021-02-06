В Африку начнутся поставки вакцин от COVID-19 по программе COVAX

Для получения доступа к первоначальным поставкам вакцины Pfizer в ограниченном количестве 13 африканских стран представили свои предложения по способам соблюдения условий перевозки вакцины. Кроме того, они должны представить свои национальные планы по вакцинации населения для получения вакцин по COVAX.

Распространение на континенте вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, зависит от того, будет ли она внесена в список ВОЗ для экстренного использования. В настоящее время организация изучает вакцину. Публикация результатов обзора ожидается в ближайшее время.

Отправка 90 млн доз вакцины в первой половине 2021 года поможет Африке, где проживает более миллиарда человек, иммунизировать 3% населения. К концу 2021 года планируется вакцинировать 20% африканцев, обеспечив континент 600 млн доз.

Помимо COVAX вакцинацию в Африке осуществляет организация Африканский союз, которая гарантировала континенту 670 млн доз, которые будут распределены по странам в 2021 и 2022 годах. Африканский экспортно-импортный банк выплатит производителям два млрд долл. от имени африканских государств, чтобы облегчить решение финансового вопроса.