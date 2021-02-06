Минздрав не стал исключать вакцину от гриппа «Инфлювак» из ЖНВЛП

Abbott подала заявку на исключение вакцины от гриппа «Инфлювак» из Перечня ЖНВЛП. Комиссия по формированию лекарственных перечней Минздрава не удовлетворила заявку, так как исключение одного торгового наименования вакцины из перечня невозможно.

Производитель вакцины от гриппа «Инфлювак» Abbott подал заявление в Минздрав об исключении препарата из Перечня ЖНВЛП. Компания намерена поставлять вакцину в коммерческие клиники по рыночной цене, поскольку государство «Инфлювак» не закупает. Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней 5 февраля рассмотрела заявку и проголосовала против. Заседание комиссии транслировалось в сети интернет.

Представитель Abbott пояснил, что государство сейчас закупает противогриппозные вакцины только российского производства, поэтому исключение «Инфлювака» никак не скажется на прививочной кампании, которую проводит государство. При этом компания сможет поставлять препарат в коммерческие клиники по цене, которая не будет регулироваться государством.

Исключение «Инфлювака» поддержали главные внештатные специалисты Минздрава терапевт Оксана Драпкина и инфекционист Владимир Чуланов, также возражений не было у членов комиссии. Заявку поддержал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Однако в ЖНВЛП вакцины внесены не по МНН, в списке указано: «вакцины в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Руководитель отдела организации лекарственного обеспечения департамента лекобеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Полищук предположила, что тогда противогриппозные вакцины надо убирать из Нацкалендаря.

Представитель Abbott ответил, что эти вакцины должны остаться в календаре, и предложил ввести в ЖНВЛП МНН «Вакцина для профилактики гриппа инактивированная» и уточнить, что речь идет только о российском производстве. Полищук отметила, что для этого надо вносить изменения в другие нормативные акты. В итоге комиссия отказа в заявлении об исключении «Инфлювака» из ЖНВЛП.

Фото: vakcina.ru

Елена Калиновская

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