В Великобритании протестируют восемь комбинаций вакцин AstraZeneca и Pfizer

Правительство Великобритании профинансирует исследование разных комбинаций вакцин AstraZeneca и Pfizer. Всего планируется изучить восемь комбинаций, впоследствии эксперты могут включить в испытание и другие вакцины.

Британское правительство профинансирует клинические испытания восьми комбинаций вакцин AstraZeneca и Pfizer, сообщает издание Pharmaceutical Journal. Исследование будет направлено на изучение эффекта от введения разных вакцин в качестве первой и второй дозы, а также иммунного ответа на разные режимы дозирования.

Кроме того, специалисты изучат безопасность использования комбинаций вакцин и сравнят иммунологические реакции на введение разных вакцин в первой и второй дозе с введением одной вакцины в двух дозах. Ожидается, что первые результаты будут опубликованы летом 2021 года.

На исследование будет направлено 7 млн фунтов, его проведет Консорциум оценки национальных графиков иммунизации на восьми площадках Национального института исследований в области здравоохранения, в том числе в Лондоне, Бирмингеме и Ливерпуле. Сообщается, что в испытаниях примут участие 800 человек.

Министерство здравоохранения и социальной защиты Великобритании заявило, что, если клинические испытания покажут многообещающие результаты, правительство может рассмотреть вопрос о пересмотре национальной схемы вакцинации, «но только в том случае, если безопасность будет доказана и [такое решение будет] рекомендовано Объединенным комитетом по вакцинации и иммунизации».

В конце января «ФВ» сообщал, что испытания комбинированной вакцины российского института Гамалеи и британской AstraZeneca на людях стартуют в начале февраля. В ходе исследований пациенты получат сначала вакцину AstraZeneca, а потом «Спутник V». Испытания пройдут в Азербайджане, Аргентине, Саудовской Аравии, ОАЭ, Белоруссии, России и других странах.

Николай Соколов

pharmvestnik