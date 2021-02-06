Российскую вакцину против гриппа «Флю-М» смогут применять для детей и пожилых

Вакцину против гриппа «Флю-М», которую используют во время общероссийской вакцинации, смогут применять для детей и взрослых старше 65 лет, сообщает Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России.

«Флю-М» производится Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России. Поставляется в рамках Национального календаря профилактических прививок РФ и на экспорт. Пока она показана для применения в возрасте от 18 до 60 лет.

«Данные, полученные в проведенном исследовании (вакцины от гриппа «Флю-М» у детей 6-17 лет), свидетельствуют о хорошей переносимости, безопасности и об иммуногенных свойствах вакцины «Флю-М», – говорится в сообщении НИИ по итогам Российской научно-практической онлайн конференции «Управляемые и другие социально-значимые инфекции: диагностика, лечение и профилактика».

Также в институте привели данные об исследовании иммуногенности и безопасности вакцины «Флю-М» у добровольцев в возрасте старше 60 лет.

«Вакцина «Флю-М» соответствует европейским и российским требованиям по всем исследованным показателям иммуногенности. В каждой группе приняло участие 160 добровольцев», – отметили в НИИ.

Документальное разрешение на расширение возрастных показаний к применению гриппозной вакцины «Флю-М» ожидается в ближайшее время, говорится в сообщении на сайте института.

gxpnews