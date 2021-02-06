Около 400 аптек «Ригла» подключились к сервису «Электронный рецепт» в Москве

К началу февраля 398 аптек компании «Ригла» — фарммаркеты «Ригла», аптеки у дома «Будь здоров!» и дискаунтеры «Живика» — подключились к сервису «Электронный рецепт» в Москве, проекту столичного Департамента здравоохранения.

Здесь можно приобрести рецептурные лекарственные препараты, предъявив на кассе сотруднику аптеки QR-код из приложения ЕМИАС.ИНФО или из личного кабинета пациента на портале mos.ru на экране мобильного телефона. Детальная информация о назначении предоставляется провизору из базы данных ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы). Новые опции, связанные с электронным рецептом, встроены в стандартную кассовую программу программного обеспечения еФарма — продукта компании «Спарго Технологии» (ГК «Протек»).

Комплекс мероприятий по настройке систем обмена данными аптек «Ригла» с остальными участниками проекта «Электронный рецепт» стартовал в декабре 2020 года. Также были проведены доработки программного обеспечения.

«Времени потребовалось совсем немного, если учесть, что масштабная адаптация нашего ПО к работе с электронными рецептами началась задолго до старта московского проекта, — прокомментировал генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов. — При том, что планируется поэтапный запуск проекта по автономным округам столицы, аптечная сеть «Ригла» уже полностью готова работать по электронным рецептам в любом районе города. К запуску проекта проведена подготовка персонала аптек, а в образовательную программу на корпоративном портале обучения включен обязательный подготовительный курс, в котором содержится вся необходимая информация для работы с электронным рецептом».

На сегодня к системе «Электронный рецепт» подключены аптеки и учреждения здравоохранения, подведомственные Департаменту здравоохранения города Москвы, а также ряд коммерческих аптечных сетей.

Пациент может получить информацию о выписанных действующих и «погашенных» рецептах в своей электронной медицинской карте в личном кабинете на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» или в информационных киосках ЕМИАС в любой поликлинике г. Москвы.

Аптечная сеть «Ригла» — основа розничного сегмента ГК «Протек» — насчитывает более 3 тыс. аптек в 54 регионах России. По итогам 9 мес. 2020 года сеть занимает первое место в рейтинге аптечных сетей AlphaRM (доля рынка — 5,75%).

Сеть представлена тремя форматами: фарммаркеты «Ригла», аптеки у дома «Будь здоров!» и аптеки-дискаунтеры «Живика».

Ассортимент сети насчитывает около 42 тыс. SKU, в том числе более 600 наименований товаров под собственными торговыми марками.

Материал партнера: «Протек»

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