Завод компании «Авексима» в Московской области начнут строить во II квартале 2021 года

Фармацевтическая компания «Авексима» определилась с параметрами завода, который появится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе Московской области, подведомственном Корпорации развития региона. Первоначально «Авексима» анонсировала проект в 2017 году, но, как объяснил представитель корпорации, долго согласовывала площадку и параметры завода. Инвестиции за это время выросли с 4 до 5 млрд рублей. Начать строительство планируется во II квартале 2021 года, а ввести комплекс в эксплуатацию – через два года. Фармацевтическая компания «Авексима» определилась с параметрами завода, который появится в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе Московской области, подведомственном Корпорации развития региона. Первоначально «Авексима» анонсировала проект в 2017 году, но, как объяснил представитель корпорации, долго согласовывала площадку и параметры завода. Инвестиции за это время выросли с 4 до 5 млрд рублей. Начать строительство планируется во II квартале 2021 года, а ввести комплекс в эксплуатацию – через два года.

По данным представителя фармкомпании, новое предприятие займется разработкой и производством инновационных препаратов, в числе которых лекарства для лечения онкологии и ВИЧ, иммуномодуляторы, кардиологические и неврологические препараты, но продолжит выпускать там и дежнерики. Общая площадь завода составит 61 тысячу кв. м, там разместятся лаборатории, производственный и складской комплексы.

О намерении построить завод в Московской области «Авексима» сообщила еще в ноябре 2017 года. Тогда компания объясняла, что исчерпала возможности для расширения мощностей на действующих предприятиях на Урале и в Сибири. Инвестиции в проект оценивались в 4 млрд рублей, однако других подробностей о проекте не было.

Теперь компания готова начать строительство. Представитель Корпорации развития Московской области объяснил газете «Ведомости», что такая задержка в реализации проекта произошла из-за затянувшегося согласования условий предоставления площадки и параметров предприятия. Также фармкомпания вносила изменения в проектную документацию, решив увеличить площадь комплекса в 1,5 раза.

ОАО «Авексима» работает на мощностях Ирбитского химико-фармацевтического завода в Свердловской области и «Авексима Сибирь» (прежнее название – Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод) в Кемеровской области. Компания занимается в том числе производством дженериков, таких как ацикловир, метамизол натрия. Нобазит (энисамия йодид), производимый фармкомпанией, также представлен в схемах назначения противовирусных препаратов для лечения ОРВИ, утвержденных Минздравом РФ.

По данным СПАРК-Интерфакс, компания была создана в 2011 году, 100% акций компании принадлежат Avexima ltd, расположенной на Кипре. Выручка компании в 2019 году составила 3,64 млрд рублей, чистая прибыль – 64,2 млн рублей.