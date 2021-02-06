Центр Гамалеи планирует в мае получить разрешение на исследование «Спутник V» на детях

В мае будут подведены окончательные результаты пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V». После этого Центр Гамалеи рассчитывает получить разрешение на проведение исследований на детях.
После подведения окончательных итогов пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи планирует получить от Минздрава разрешение на проведение исследований вакцины на детях. Об этом сказал директор Центра Александр Гинцбург в интервью ТАСС.
«Согласно российскому законодательству, законодательству всех других стран, исследования всех лекарственных препаратов, включая вакцинные препараты на детях, можно проводить после того, как в полном объеме будут закончены исследования на взрослом населении. А результаты исследований на взрослых, как я говорил ранее, будут завершены в мае. В настоящее время мы с педиатрами готовим пакет документов для проведения исследований вакцины у детей. Вопрос кропотливый и надеюсь к маю мы получим разрешение на соответствующие исследования вакцины на группе 18–», – заявил Гинцбург.
Ранее о том, что клинические исследования вакцины «Спутник V» среди детей пройдут в течение этого года, говорил заместитель директора Центра Гамалеи, руководитель группы по созданию российской вакцины Денис Логунов.
Отвечая на вопрос журналистов, когда можно будет говорить о том, что в России уже есть коллективный иммунитет к коронавирусу, Гинцбург ответил, что этого следует ожидать в середине года: «При том уровне производства вакцины, который существует, думаю, что к середине года мы должны достигнуть необходимого уровня 60% защищенных».
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что массовая вакцинация в России завершится к июню.
4 февраля «ФВ» писал, что Центр Гамалеи завершил вакцинацию добровольцев I и II стадии клинического исследования «Спутника лайт». Это позволит зарегистрировать препарат по постановлению № 441 в первой декаде марта 2021 года.
Как заявил Президент Владимир Путин журналистам после ежегодной пресс-конференции, показатели эффективности препарата будут ниже, на уровне 85%, а иммунитет короче, но пациентам достаточно будет одной инъекции, выпускать вакцину можно будет «десятками миллионов» доз.
Фото: Олег Кирюшкин
Елена Сидорова
pharmvestnik