Центр Гамалеи планирует в мае получить разрешение на исследование «Спутник V» на детях

После подведения окончательных итогов пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V» Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи планирует получить от Минздрава разрешение на проведение исследований вакцины на детях. Об этом сказал директор Центра Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

«Согласно российскому законодательству, законодательству всех других стран, исследования всех лекарственных препаратов, включая вакцинные препараты на детях, можно проводить после того, как в полном объеме будут закончены исследования на взрослом населении. А результаты исследований на взрослых, как я говорил ранее, будут завершены в мае. В настоящее время мы с педиатрами готовим пакет документов для проведения исследований вакцины у детей. Вопрос кропотливый и надеюсь к маю мы получим разрешение на соответствующие исследования вакцины на группе 18–», – заявил Гинцбург.

Ранее о том, что клинические исследования вакцины «Спутник V» среди детей пройдут в течение этого года, говорил заместитель директора Центра Гамалеи, руководитель группы по созданию российской вакцины Денис Логунов.

Отвечая на вопрос журналистов, когда можно будет говорить о том, что в России уже есть коллективный иммунитет к коронавирусу, Гинцбург ответил, что этого следует ожидать в середине года: «При том уровне производства вакцины, который существует, думаю, что к середине года мы должны достигнуть необходимого уровня 60% защищенных».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что массовая вакцинация в России завершится к июню.

4 февраля «ФВ» писал, что Центр Гамалеи завершил вакцинацию добровольцев I и II стадии клинического исследования «Спутника лайт». Это позволит зарегистрировать препарат по постановлению № 441 в первой декаде марта 2021 года.

Как заявил Президент Владимир Путин журналистам после ежегодной пресс-конференции, показатели эффективности препарата будут ниже, на уровне 85%, а иммунитет короче, но пациентам достаточно будет одной инъекции, выпускать вакцину можно будет «десятками миллионов» доз.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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