Bloomberg: РФПИ и CanSino начали переговоры о КИ комбинации вакцин от COVID-19

Партнер НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), при поддержке которого была разработана первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, – заключил с китайской фармкомпанией CanSino Biologics и российской «Петровакс Фарм» предварительное соглашение о проведении в России КИ комбинации своих вакцин от COVID-19, сообщили Bloomberg четыре осведомленных источника. Компания «Петровакс Фарм», входящая в «Интеррос» Владимира Потанина, выступает партнером CanSino в российских исследованиях китайской вакцины. Партнер НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), при поддержке которого была разработана первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, – заключил с китайской фармкомпанией CanSino Biologics и российской «Петровакс Фарм» предварительное соглашение о проведении в России КИ комбинации своих вакцин от COVID-19, сообщили Bloomberg четыре осведомленных источника. Компания «Петровакс Фарм», входящая в «Интеррос» Владимира Потанина, выступает партнером CanSino в российских исследованиях китайской вакцины.

Целью КИ комбинации вакцин является изучение влияния различных режимов дозирования на иммунные реакции. Разработчики рассчитывают, что комбинация защитит от новых штаммов коронавирусной инфекции, а также обеспечит большую гибкость в производстве и поставке препаратов.

Обсуждаемый дизайн КИ – замена второй дозы Спутника V от НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи на дозу вакцины от CanSino. Точный план, по словам собеседников Bloomberg, должен быть анонсирован в феврале. Представители всех трех сторон соглашения от комментариев отказались.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже заявлял 2 февраля, что в ближайшее время будет объявлено о партнерстве с «крупнейшим производителем вакцин Китая» по разработке и изучению вакцин против коронавируса.

Спутник V – векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовирусов человека (Ad26 и Ad5), не содержащая компонентов вируса COVID-19 и предполагающая двукратную схему введения. Препарат CanSino – однодозная рекомбинантная векторная вакцина от COVID-19, основанная на аденовирусе человека типа Ad5. В июне 2020 года вакцина была одобрена в Китае до завершения всех исследований, но только для применения у военных. Сейчас вакцина проходит III фазу испытаний в Китае и ряде других стран, включая Россию.

Российским партнером CanSino стала «Петровакс Фарм». В сентябре была провакцинирована первая группа добровольцев – участников международного клинического исследования. В январе компания объявила промежуточные результаты КИ III фазы вакцины, исследуемой под названием Конвидеция. Согласно промежуточным результатам КИ, у 92,5% из 200 добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19.

Это не первый случай, когда разработчики вакцин от COVID-19 проводят совместные исследования. Ранее AstraZeneca, НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, РФПИ и компания «Р-Фарм» договорились о проведении КИ комбинации своих вакцин от коронавирусной инфекции, недавно Оксфордский университет сообщил о начале набора добровольцев для проведения КИ вакцин Pfizer и AstraZeneca.

Британская GSK и немецкая CureVac собираются произвести несколько вакцин-кандидатов на основе разработки CureVac с тем, чтобы приблизиться к созданию одной поливалентной вакцины, которая защитила бы в том числе от новых штаммов COVID-19.

«Петровакс Фарм» – российский разработчик и производитель вакцин против гриппа и пневмококковой инфекции, иммунобиологических препаратов. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2019 году выручка компании составила 9,8 млрд рублей, чистая прибыль – 1,5 млрд рублей.

CanSino Biologics – китайская фармацевтическая компания, основанная в 2009 году. Занимается исследованиями, производством и коммерциализацией инновационных вакцин как для Китая, так и на внешний рынок. На сегодняшний день компания разработала 16 вакцин от 13 заболеваний, в том числе вакцину против вируса Эбола, одобренную в 2017 году.