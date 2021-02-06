Eli Lilly, Vir Biotechnology и GSK испытают комбинации моноклональных антител против COVID-19

Фармкомпании Eli Lilly, Vir Biotechnology и GlaxoSmithKline (GSK) заключили соглашение о совместном тестировании выделенных ими моноклональных антител, говорится в сообщении на сайте GSK.

Eli Lilly расширит исследование своего препарата от COVID-19 бамланивимаб, добавив тестирование комбинации с разработанным GSK и Vir Biotechnology моноклональным антителом VIR-7831 (также известным как GSK4182136).

В рамках этих испытаний моноклональные антитела от разных компаний будут впервые собраны вместе для тестирования. Комбинация препаратов будет испытываться у пациентов с легким и средним течением COVID-19.

Ранее правительство США закупило 650 тыс. дополнительных доз препарата компании Eli Lilly бамланивимаб (bamlanivimab, LY-CoV555), представляющего собой рекомбинантное, полностью человеческое нейтрализующее моноклональное IgG1-антитело, нацеленное против S-белка коронавируса SARS-CoV-2. Сумма договора составляет $812,5 млн. Все дополнительные дозы будут поставлены до 31 января 2021 года, а первая партия из 350 тыс. доз уже в декабре текущего года.

Экспериментальный препарат бамланивимаб получил разрешение FDA на экстренное использование для лечения пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести и подверженных высокому риску перехода заболевания в тяжелую форму и/или госпитализации.

gxpnews