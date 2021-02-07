«Промомед» запустил новое производство лекарств из Перечня ЖНВЛП в Мордовии

Фармацевтическая компания «Промомед» открыла на заводе «Биохимик» в Мордовии новую линию по производству лекарств в ампулах, входящих в Перечень ЖНВЛП. В запуске линии участвовали глава Минпромторга Денис Мантуров и председатель совета директоров «Промомеда» Петр Белый, сообщается на сайте министерства.

На «Биохимике» будут выпускать дротаверин, кетопрофен, мелоксикам и папаверин. Запуск линии позволит увеличить производство лекарств в ампулах в два раза – до 15 млн единиц в месяц. На заводе также будут производить антикоагулянты — эноксапарин натрия, надропарин кальция и дексаметазон.

«Предприятие оперативно развернуло работу по производству антиковидной номенклатуры. Только по фавипиравиру объемы выпуска за полгода выросли более чем в 15 раз. Продолжая наращивать темпы, к апрелю предприятие планирует выйти на 2 млн упаковок в месяц, что в два раза превышает месячную потребность госпитального и амбулаторного звеньев всей страны», — сказал Мантуров.

Фото: Минпромторг

Григорий Дубов

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