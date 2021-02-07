Система маркировки поможет вести ежедневный учет вакцинированных граждан

«Каждый день и мы, и Минздрав мониторируем и будем мониторировать совпадение количества провакцинированных в реестре с количеством выведенных из гражданского оборота [в системе маркировки] вакцин», — подчеркнула она.

Если медицинская организация несвоевременно вводит информацию о приеме вакцины и ее выводе, это является грубым нарушением лицензионных требований и условий, добавила она.

По словам представителей ведомства, введение данных в систему «Честный ЗНАК» необходимо делать по итогам дня вакцинации.

«Медицинская организация при приеме вакцины ее принимает, сканирует [код маркировки], дальше идет процесс вакцинации, — рассказала Косенко. «Соответственно, к работам, которые не требуют медицинской квалификации, можно приглашать волонтеров, которые непосредственно могут осуществлять работу по оказанию помощи по выводу вакцины из обращения, уже когда провакцинировано население и пустые упаковки надо просканировать», — отметила начальник управления лицензирования Росздравнадзора Ирина Крупнова, уточнив, что эту работу волонтеры должны делать под непосредственным контролем медицинского работника.

Все упаковки необходимо просканировать и сообщить о том, сколько людей провакцинировано, рассказала она. Это число должно быть равно количеству выведенных упаковок из обращения.

Ирина Крупнова добавила, что вакцинация может проводиться как в медицинской организации, так и в мобильных пунктах. Мобильный пункт не имеет лицензии по оказанию медпомощи по адресу, таким образом, выбытие должно осуществляться на уровне организации, которая выдала вакцину в мобильный пункт, и тоже в конце дня.

«По каждой упаковке можем посмотреть, как она двигалась, где выбывалась и где находится в системе, — сообщил руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков. — Соответственно, выбытие из маркировки идет со сверкой с реестром вакцинированных в регионе, где конкретная пачка «обретает» фамилию, имя, отчество человека и выбывает из системы. В целом видно распределение по каждому GTIN, по планам, доставке, вводу в гражданский оборот и доступности по населению».

Материал партнера: ЦРПТ

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