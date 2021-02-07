Годовая прибыль Bristol Myers выросла на 63%

Американская фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал 2020 года и годовой финансовый отчет. Выручка производителя лекарств в IV квартале составила 11,1 млрд долл., увеличившись на 39% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Рост годового показателя оказался еще выше – 63%. За год доход компании составил 42 млрд долл.

У американского производителя произошло два важных события: приобретение им компании Celgene и продажа прав на его рецептурный препарат Otezla («Отезла», не зарегистрирован в РФ), предназначенный для пациентов с активным псориатическим артритом, биофармацевтической компании Amgen. Без учета приобретения Celgene и передачи Otezla годовой доход фирмы в этом году увеличился всего на 7% по сравнению с 2019 годом, а квартальная прибыль выросла всего на 10% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Величина чистой прибыли Bristol на одну акцию составила 1,46 долл. в четвертом квартале 2020 года, демонстрируя рост с 2019 года в 20%. Отмечается и годовой рост прибыли на одну акцию. Цена акции выросла на 37% – с 4,69 до 6,44 долл.

Кроме того, в качестве итогов финансового года компания приводит приобретение производителя кардиопрепаратов MyoKardia за 13 млрд долл., которое позволило значительно расширить портфель сердечно-сосудистых лекарственных средств Bristol, а также положительные результаты исследования препарата deucravacitinib (дейкравакитиниб), борющегося с умеренной и тяжелой формами бляшечного псориаза. Лекарственное средство оказалось даже эффективнее, чем Otezla.

Помимо этого, компания объявила о заключении соглашения с Рокфеллеровским университетом о разработке моноклональных антител, нейтрализующих SARS-CoV-2. Коллаборация нацелена на создание нового препарата против COVID-19.

Тем не менее вместе с доходами растет и долг фармацевтического производителя. В 2020 году общий долг компании составил 50 млрд долл., 48 млрд из которых – долгосрочный долг (т.е. может быть выплачен более чем через один год), 2 млрд – краткосрочный долг (т.е. должен быть выплачен в течение одного года).

Фото: facebook.com/BristolMyersSquibb

Владимир Заболотских

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