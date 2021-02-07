«Авексима» построит в Подмосковье завод для производства препаратов против ВИЧ

Новый завод компании «Авексима» по разработке и производству инновационных препаратов появится в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель фармацевтической компании. Предприятие откроют в технопарке «Есипово», который курирует корпорация развития Московской области. Инвестиции в проект, по словам собеседника газеты, составят 5 млрд руб. Мощность завода не раскрывается.

На предприятии будут выпускать лекарства для лечения ВИЧ и онкологии, иммуномодуляторы, неврологические и кардиологические препараты. Площадь завода составит 61 тыс. кв. м, он разместится на участке размером в 20 га, строительные работы начнутся во II квартале этого года. Через два года вместе с заводом заработают новые лаборатории, складской и производственный комплексы.

Впервые «Авексима» заявила о планах по строительству предприятия в Подмосковье еще в 2017 году, но с тех пор не сообщала никаких подробностей. По словам представителя корпорации развития Подмосковья, фармкомпания долго вносила изменения в проектную документацию, из-за чего площадь завода выросла в 1,5 раза. Также затянулось согласование условий предоставления площади.

В «Есипово» появится и фармацевтический промышленно-логистический комплекс «Авексимы», который объединит все исследовательские площадки компании для наращивания потенциала в разработке новых лекарств.

Накануне в технопарке «Сколково» открылся научно-исследовательский центр «Авексимы», который будет разрабатывать современные препараты и развивать производственный потенциал компании. Центр будет поддерживать молодые биомедицинские компании, в первую очередь – участников «Сколково».