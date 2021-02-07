Аптечная сеть «Максавит» подключилась к PharmaSpace

Аптечная сеть «Максавит», насчитывающая более 630 аптек в 109 городах по всей России, начала сотрудничество с фармпроизводителями напрямую через интернет-платформу прямых контрактов PharmaSpace.

«Максавит» — одна из первых крупных аптечных сетей России с широким географическим охватом, которая присоединялась к интернет-платформе. И точно не последняя: стремительно развивающийся маркетплейс прямых контактов и контрактов между фармпроизводителями и аптечными сетями PharmaSpace после 11 месяцев пилотного режима, выходит на новый уровень», — заявили в PharmaSpace.

Сборкой и поаптечной доставкой в 36 регионов присутствия аптечной сети занимается основной логистический партнер проекта ГК «Сантэнс». «Теперь мы регулярно осуществляем прямые поставки лекарственных препаратов в аптеки «Максавит» в рамках сотрудничества с маркетплейсом PharmaSpace», — сообщил директор по развитию бизнеса ГК «Сантэнс» Сурен Вартанов.

«Мы всегда открыты новому сотрудничеству в части внедрения передовых бизнес-инструментов, которые помогают нам формировать для покупателей доступные цены на широкий ассортимент лекарственных препаратов», — сообщил генеральный директор АС «Максавит» Максим Юдин.

«Прямые взаимоотношения фармпроизводителей и аптечных сетей, помимо прочего, призваны гораздо быстрее и эффективнее решать проблему дефектуры, обострившуюся прошлой осенью, — подчеркнул генеральный директор ООО «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев. — Прямые каналы поставок и информационной коммуникации, обеспеченные платформой PharmaSpace, гораздо более оперативно позволяют вернуть лекарственное обеспечение страны в аптечном сегменте на нормальный и стабильный уровень, независимо от эпидемиологических, экономических, технологических кризисов текущего момента».

Новость партнера: ГК «Сантэнс»

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