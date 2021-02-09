Росстат сообщил о росте цен на бромгексин в январе

Рост цен на медикаменты в январе 2021 года составил 0,52% по сравнению с декабрем 2020 года. Общий индекс потребительских цен в январе составил 0,7%. Больше всего подорожал бромгексин.

В январе 2021 года цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, выросли больше всего на бромгексин (5,6), «Алмагель» (1,6%) и «Линекс» (1,6%). Об этом свидетельствуют данные Росстата. Цены на российские поливитамины без минералов увеличились на 1,5%, на йод – на 1,4%, на сульфацетамид – на 1,2%, на «Офтан Катахром» – на 1,1%, на «Настойку пустырника» – на 1%. Общий рост цен на препараты не из Перечня ЖНВЛП составил 0,9%.

Лекарства, входящие в ЖНВЛП, подорожали всего на 0,1%:

ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 1,8%;

цефтриаксон – на 0,7%;

панкреатин – на 0,6%;

лоратадин – на 0,5%;

амброксол и умифеновир («Арбидол») – на 0,4%.

Вместе с тем снизились цены на:

нитроглицерин – на 0,8%;

«Смекту» – на 0,5%;

колекальциферол («Витамин D3)»;

дротаверин («Но-шпа») – на 0,3%;

винпоцетин, азитромицин, ибупрофен – на 0,2%.

Из медицинских товаров больше всего выросли цены на безртутные (галинстановые) термометры и бинты – на 0,9%. Рост цен на электронные термометры составил 0,8%, на электронные аппараты для измерения артериального давления – на 0,5%.

Цены на антисептик для рук в январе 2021 года снизились на 0,8%, на маски – на 0,5%, на влажные салфетки – на 0,4%.

В январе Росстат сообщал, что будет отслеживать стоимость санитарно-гигиенических масок и антисептиков для рук для расчета ежемесячной инфляции.

Григорий Дубов

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