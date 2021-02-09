Голикова назвала количество произведенных в России вакцин от коронавируса

В стране произведено более 8,62 млн доз вакцин от коронавируса. Регионы уже получили 5,3 млн доз, в основном «Спутник V».

Фармацевтические предприятия России выпустили больше 8,62 млн доз вакцин от коронавируса, в основном это «Спутник V» и небольшие партии «ЭпиВакКороны». Об этом на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, для населения доступны 5,5 млн доз вакцин, субъектам предоставлены 5,3 млн доз. Голикова отметила, что разница между объемами производства и количеством доставленных в регионы вакцин возникает из-за контроля качества медикаментов.

Вице-премьер подчеркнула, что введенные из-за коронавируса ограничения будут действовать вплоть до появления у россиян коллективного иммунитета. Для этого, по словам Голиковой, нужно привить 68,8 млн человек, не считая тех, кто уже переболел коронавирусом, и несовершеннолетних.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что к концу первого полугодия в стране создадут больше 90 млн доз «Спутника V» и свыше 5 млн доз «ЭпиВакКороны». К концу второго полугодия фармацевтические предприятия будут выпускать по 18 млн доз «Спутника V» и 1,5 млн доз «ЭпиВакКороны» ежемесячно, уточнял Медведев.

По словам зампредседателя, 22 региона уже приняли первые партии «ЭпиВакКороны», а весной планируется наладить выпуск вакцины «КовиВак», созданием которой занимается центр им. М.П. Чумакова.

Президент России Владимир Путин в начале января поручил начать массовую вакцинацию россиян.

Григорий Дубов

pharmvestnik