Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке БАД с 1 апреля

Эксперимент по маркировке биодобавок Минпромторг предлагает начать с 1 апреля. Он продлится почти год. Для компаний, которые будут участвовать в эксперименте, на безвозмездной основе предоставят оборудование для маркировки.

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке БАД с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года. Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

«Координация Минпромторгом России и всестороннее рассмотрение вопросов маркировки биологически активных добавок к пище позволят исключить возможность нарушения прав и законных интересов участников оборота», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Производящие БАД компании смогут добровольно поучаствовать в эксперименте, им бесплатно предоставят специальное оборудование для нанесения маркировки.

Согласно проекту, до 15 июля 2021 года Минпромторг и Росздравнадзор должны разработать и утвердить план-график проведения эксперимента, требования к информационной системе и к безопасности данных. Отчитаться перед правительством о результатах эксперимента предлагается до 30 ноября 2021 года и до 1 февраля 2022 года.

О решении Минпромторга провести эксперимент по маркировке БАД стало известно в декабре прошлого года. Месяцем ранее производители БАД называли бессмысленным маркировку добавок, потому что это не поможет пресечь подпольную торговлю контрафактной продукцией. По словам производителей, стоимость их БАД вырастет из-за маркировки и оттолкнет покупателей от легальных добавок.

Григорий Дубов

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