Крупную партию «Спутник V» в Башкирии отправили на карантин из-за расхождения штрих-кодов

Партия вакцины «Спутник V» в количестве 14,49 тыс. доз, поступившая на прошлой неделе в Башкирию, была помещена в карантин. Информация о несоответствии данных на самой упаковке сведениям ГРЛС сразу же была передана в Минздрав. Об этом министр здравоохранения республики Максим Забелин рассказал на оперативном совещании главы региона, сообщили «ФВ» в пресс-службе Минздрава.

«При проверке партии было выявлено несоответствие информации по кодированию: штрих-коду, указанному на вторичной упаковке, и в государственном реестре лекарственных средств. Мы направили запросы в федеральное Министерство здравоохранения, Росздравнадзор и Центр имени Гамалеи, который производит препарат. Пока идет разбирательство, вся партия находится на карантине», – прокомментировал ситуацию Забелин.

Минздрав и Росздравнадзор ведут мониторинг вакцинации с помощью системы маркировки и реестра вакцинированных, рассказала в ходе вебинара ЦРПТ замглавы Росздравнадзора Валентина Косенко в пятницу, 5 февраля.

«Каждый день и мы, и Минздрав мониторируем и будем мониторировать совпадение количества провакцинированных в реестре с количеством выведенных из гражданского оборота [в системе маркировки] вакцин», – сказала Косенко.

«По каждой упаковке мы можем посмотреть, как она двигалась, где выбывалась и где находится в системе. Видно распределение по каждому GTIN, по планам, доставке, вводу в гражданский оборот и доступности по населению», – подытожил в рамках того же вебинара руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

Екатерина Погонцева

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