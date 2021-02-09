ЮАР остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за его неэффективности против нового штамма

ЮАР приняла решение о приостановке вакцинации противоковидным препаратом компании AstraZeneca из-за результатов исследования, которое выявило его неэффективность против южноафриканского штамма коронавируса. Фармпроизводитель утверждает, что данные основаны на небольшой выборке, поэтому не могут свидетельствовать о низкой действенности вакцины.

ЮАР приостановила вакцинацию населения страны против COVID-19 препаратом, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Решение было принято после публикации результатов исследования, которое показало, что препарат не способен защитить организм человека от южноафриканского штамма коронавируса B.1.351. Об этом пишет новостное издание The Wall Street Journal.

Приостановка вакцинации продлится до тех пор, «пока ученые не дадут нам четкие указания относительно того, что нужно делать», заявил министр здравоохранения ЮАР Цвели Мхизе. Правительство планировало начать в этом месяце иммунизацию медицинских работников с высоким риском заражения, используя 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, поставляемых из Института сыворотки Индии.

Сомнение в эффективности вакцины у властей вызвало исследование, которое провели Университет Витватерсранда и Аналитическое исследовательское подразделение по изучению инфекционных заболеваний (VIDA), с участием 1765 человек, чей средний возраст составляет 31 год. Согласно его результатам, вакцина AstraZeneca обладает низкой эффективностью против легких и средних форм COVID-19, вызванных южноафриканским вариантом коронавируса. В испытании не изучалась способность прививки предотвращать тяжелую форму заболевания.

До того как B.1.351 начал превалировать над остальными штаммами в ЮАР, вакцина снижала число легких случаев заболевания на 75%. Но как только B.1.351 стал преобладающим, эффективность прививки резко упала до 22%, рассказал профессор вакцинологии в Университете Витватерсранда Шабир Мадхи.

Представители AstraZeneca подчеркнули, что исследование было небольшим, в связи с чем есть все основания говорить о ненадежности полученных результатов. Также исследование не было представлено в виде препринта, т.е. научной публикации, выпускаемой до статьи в рецензируемом журнале, и не было подвергнуто экспертной оценке. Как считает компания, вакцина все еще может защищать от тяжелой формы COVID-19, вызванной B.1.351.

Как пишет новостное агентство BBC, AstraZeneca и Оксфордский университет уже начали адаптацию своей вакцины к B.1.351, она будет готова к отправке в другие страны к осени этого года.

Владимир Заболотских

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