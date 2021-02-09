Экспорт фармпродукции из России в 2020 году вырос на 17,2%

В январе–декабре 2020 года внешнеторговый оборот России составил 571,9 млрд долл., это на 15,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Экспорт фармпродукции за год вырос на 17,2%, а импорт снизился на 30,9%.

По данным таможенной статистики, в январе–декабре 2020 года внешнеторговый оборот России составил 571,9 млрд долл. и по сравнению с январем–декабрем 2019 года сократился на 15,2%. Такую информацию приводит пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Экспорт России в январе–декабре 2020 года составил 338,2 млрд долл. США и по сравнению с январем–декабрем 2019 года сократился на 20,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 85,6%, на страны СНГ – 14,4%.

В частности, удельный вес химической промышленности в товарной структуре экспорта в январе–декабре 2020 года составил 7,1% (в январе–декабре 2019 года – 6,4%). При этом физические объемы экспорта фармпродукции возросли на 17,2%.

Импорт России в 2020 году составил 233,7 млрд долл. и по сравнению с 2019 годом сократился на 5,7%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,3%, на страны СНГ – 10,7%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе–декабре 2020 года составил 18,3% (в январе–декабре 2019 года – 19,6%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 18,8% (в январе–декабре 2019 года – 20,2%), из стран СНГ – 14,0% (14,6%). Физические объемы поставок фармпродукции снизились на 30,9%.

Как писал «ФВ», в октябре ФТС зафиксировала рекордное снижение импорта фармпродукции – более чем на 57%. При этом в ноябре этот показатель вырос на 46,8%.

Елена Сидорова

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