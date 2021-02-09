Минздрав назвал фавипиравир приоритетным препаратом в схеме лечения COVID-19

Минздрав обновил временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. В десятую версию документа включены новые препараты для лечения COVID-19, обновлены схемы лечения.

Минздрав выделил приоритетные схемы лечения амбулаторных больных. Они базируются на приеме препарата фавипиравир. Приоритетные схемы выделены для легкого и среднетяжелого течения инфекции (таблица). Об этом говорится в десятой версии временных рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции.

Фавипиравир – противовирусный препарат, его назначение амбулаторным больным разрешено в предыдущей версии 8.1 рекомендаций. Помимо противовирусного, приоритетные схемы включают интраназальные формы интерферона альфа, парацетамол.

В случае среднетяжелого течения COVID-19 и наличия факторов риска тромбообразования рекомендовано включение пероральных антикоагулянтов. В десятой версии документа Минздрав расширил их перечень до трех: помимо ривароксабана и апиксабана добавлен дабигатран. Его назначение рассматривается врачом в качестве второй линии терапии, при отсутствии ривароксабана и апиксабана.

В десятой версии рекомендаций Минздрав расширил перечень таргетных препаратов, которые могут применяться в стационаре при тяжелом и среднетяжелом течении COVID-19. К таргетным препаратам добавлен ингибитор ИЛ-17 нетакимаб.

В схемах лечения оставлены ингибиторы ИЛ-6 или рецептора ИЛ-6 – тоцилизумаб, олокизумаб, сарилумаб, левилимаб, ингибиторы янус-киназ – тофацитиниб и барицитиниб, ингибитор ИЛ-1 бета – канакинумаб.

Таблица: Схемы лечения COVID-19 амбулаторных больных

Легкие формы Схема 1 (приоритетная): фавипиравир + ИФН-альфа интраназальные формы + парацетамол Схема 2: гидроксихлорохин + ИФН-альфа интраназальные формы + парацетамол Схема 3: умифеновир + ИФН-альфа интраназальные формы + парацетамол Среднетяжелые формы Схема 1 (приоритетная): фавипиравир + ИФН-альфа интраназальные формы + парацетамол +ривароксабан или апиксабан (при наличии факторов риска тромбообразования) или дабигатран (препарат второй линии) Схема 2: гидроксихлорохин + ИФН-альфа интраназальные формы + парацетамол +ривароксабан или апиксабан (при наличии факторов риска тромбообразования) или дабигатран (препарат второй линии)

Елена Воронина

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