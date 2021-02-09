Стали известны правила доставки и хранения вакцины Pfizer от коронавируса

Pfizer разработал правила хранения и доставки вакцины от COVID-19. Препарат Pfizer и BioNTech будет поставляться в специальных контейнерах, наполненных сухим льдом, с температурой -75 °C (±15). Также компания будет следить за перемещениями каждой коробки, чтобы исключить попадание препарата в нелегальные каналы продаж.

Вакцина от коронавируса Pfizer и BioNTech будет доставляться в специальных термоконтейнерах, оснащенных GPS-трекерами. О деталях хранения и доставки препарата стало известно из внутренней презентации Pfizer, с которой удалось ознакомиться «ФВ».

Способ поставки

Препарат представляет собой небольшой прозрачный стеклянный флакон с мутно-белой суспензией, следует из презентации. Его поставка осуществляется следующим образом: 195 флаконов упаковываются в закрытые лотки, которые в компании сравнили с «коробками для пиццы». Далее лотки (от одного до пяти) помещают в термостатированный контейнер, упакованный сухим льдом для поддержания низкой температуры. Всего в контейнер помещается от 195 до 975 флаконов (от одного до пяти лотков). Максимальный вес одной коробки может достигать 34 кг (размер: 40,6 x 40,6 x 55,88 см).

Каждый из контейнеров оснащен GPS-трекером, который также отслеживает температуру и свет в коробке. Эти устройства позволят Pfizer максимально быстро предотвратить нежелательные осложнения.

В Pfizer подтвердили информацию о том, что флаконы с вакциной (0,45 мл) фасуются в контейнеры, приблизительно по 200 флаконов в каждый. Также в компании подробно рассказали о технологии слежения за грузом.

«В каждом контейнере с контролем температуры мы будем использовать термодатчики с GPS, связывающие контейнеры с диспетчерской вышкой, которая будет отслеживать местоположение и температуру каждой партии вакцины по заранее установленным маршрутам 24 часа в сутки семь дней в неделю», – рассказали «ФВ» в Pfizer.

Правила хранения

Вакцина должна храниться в замороженном виде при температуре от -70 до -85 °C. Для этих целей Pfizer специально разработал контейнеры с контролируемой температурой (сухой лед), способные поддерживать необходимые условия до 10 дней в закрытом виде, следует из презентации.

Как пояснили «ФВ» в Pfizer, после вскрытия контейнер можно использовать в качестве временного места хренения в центре вакцинации до 30 дней с повторным замораживанием каждые пять дней. Также после хранения (до 30 дней) в термоконтейнере Pfizer центры вакцинации могут перевести флаконы в условия хранения при 2–8 °C еще на 5 дней, в общей сложности срок хранения составляет до 35 дней. Повторно замораживать флаконы нельзя, отметили в компании.

Цепочка поставок

Препарат производится в Бельгии (Пуурс) и США (Каламазу, Мичиган). Основные поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона будут происходить из Бельгии.

Мичиган в первую очередь будет снабжать вакциной рынок США и поддерживать поставки в остальную часть мира. В качестве резерва для США выступят Бельгия и Германия, которые будут поставлять вакцину в Европу и остальной мир.

Поставки в Китай, Гонконг, Тайвань и Макао будут происходить без участия Pfizer. Доставка лекарств в эти регионы происходит в сотрудничестве BioNTech и китайской FOSUN Pharma.

Пока Pfizer не раскрывает информацию о том, есть ли у компании планы на поставку вакцин в Россию. Как заявили в компании, сейчас Pfizer и BioNTech ожидают соответствующих регуляторных разрешений, чтобы удовлетворить потребности мирового общественного здравоохранения.

Заинтересованность нелегальных каналов продаж

Особое внимание в Pfizer уделяют потенциальным мошенникам, говорится в презентации. В компании обнаружили минимум семь фейк-аккаунтов председателя правления и генерального директора Pfizer Альберта Бурла. От его имени мошенники связываются с сотрудниками компании, пытаясь заполучить внутреннюю информацию.

Pfizer также изучает многочисленные объявления о продаже вакцины в DarkNet и отслеживает нелегальные домены с использованием имени компании, следует из презентации.

«Пациенты не должны пытаться приобрести вакцину через интернет, поскольку зарегистрированная официальная вакцина не продается онлайн», – заявили в Pfizer «ФВ». «Мы принимаем меры для снижения риска подделки, очень тщательно отслеживаем тренды и внедряем решения для выявления угроз нарушения установленной цепочки поставок».

Руслан Мавлиханов

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