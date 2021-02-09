Чистая годовая прибыль Sanofi выросла на 338%

Чистая прибыль французской Sanofi выросла за 2020 год на 338%, а продажи увеличились на 3,3%. Таких показателей компания достигла за счет роста продаж препарата «Дупиксент» и вакцин от гриппа.

Продажи французской фармацевтической компании Sanofi выросли в 2020 году на 3,3%, а чистая прибыль увеличилась на 338% и достигла 12 млрд евро, сообщается на сайте производителя. Основной причиной роста стал препарат «Дупиксент». Он предназначается для лечения пациентов с атопическим дерматитом среднетяжелого и тяжелого течения старше 18 лет и в качестве дополнительной поддерживающей терапии среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астмы у взрослых и подростков старше 12 лет.

Продажи препарата в 2020 году увеличились на 73,9% по сравнению с 2019 годом и составили 3,5 млрд евро. Рост продаж произошел потому, что в прошлом году препарат вышел на новые рынки, на конец года он был запущен в 47 странах, где стал доступен почти для 230 тыс. пациентов.

Также в 2020 году Sanofi увеличила продажи вакцин от гриппа на 38%, компания заработала на них 2,5 млрд евро. Кроме того, Sanofi удалось сэкономить 1,7 млрд евро, из которых 60% было реинвестировано.

«Хотя прошлый год был чрезвычайно сложным для всех, я невероятно горжусь ощутимым прогрессом, которого мы достигли на фоне глобальной пандемии», – заявил генеральный директор Sanofi Пол Хадсон.

Он также рассказал, что корпорация продолжает разработку двух вариантов вакцины от коронавируса и в ближайшие недели начнет их клинические испытания. В прошлом году компания отказалась от своей наиболее продвинутой разработки, которая прошла первую стадию клинических испытаний, но была признана неэффективной из-за неспособности защитить пожилых пациентов. Параллельно на заводах Sanofi производится вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech.

На прошлой неделе «ФВ» сообщал, что годовая прибыль фармацевтической компании Bristol Myers Squibb выросла в 2020 году на 63%. В денежном выражении доход составил 42 млрд долл.

Николай Соколов

pharmvestnik