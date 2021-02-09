«Биосинтез» принял участие в конференции инфекционистов

Компания «Биосинтез», производственное подразделение компании SUN Pharmaceuticals в России, стала участником коллективной экспозиции Минпромторга РФ онлайн-выставки в рамках российской научно-практической конференции «Управляемые и другие социально-значимые инфекции: диагностика, лечение и профилактика», которая состоялась 3-4 февраля.

Конференция впервые прошла в онлайн формате, что позволило большему количеству участников присоединиться к обсуждению актуальных вопросов инфекционной патологии, среди которых особое значение имеет вакцинопрофилактика.

В мероприятии на онлайн-платформе участвовали специалисты в области инфекционных болезней, педиатрии, эпидемиологии, микробиологии, бактериологии, вирусологии, аллергологии, иммунологии, вакцинопрофилактики, а также других специальностей.

Участники конференции обсудили междисциплинарные проблемы управляемых инфекций, методы диагностики, профилактики и лечения вирусных инфекций, коклюша, гриппа, вирусных гепатитов А и В.

Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное медико-биологическое агентство, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга и др.

В рамках проведения конференции была организована виртуальная выставка российских и зарубежных фармацевтических компаний, а также компаний-производителей медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.

Материал партнера: Sun Pharma

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