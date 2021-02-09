Доля личных визитов медпредставителей восстанавливается до «доковидных» значений

В начале года личные визиты медпредставителей скомпенсировали отмеченное в ноябре и декабре небольшое снижение и сохранили позиции в качестве доминирующего элемента продвижения ЛП. По итогам января доля этого канала вернулась к уровню октября 2020 года, когда показатель впервые практически сравнялся с «доковидными» значениями.

По итогам января доля личных встреч медицинских представителей среди всех их контактов с врачами составила 89% и немного превысила докризисные показатели марта 2020 года (87%). Ранее в IV квартале этот показатель немного снижался на фоне нового цикла роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Изменения отмечены и в общей структуре мультиканального продвижения лекарственных препаратов. Доля всех диджитал-каналов в январе составила 37% в структуре всех активностей компаний, и это минимальный уровень с начала измерений в марте 2020 года. С апреля по декабрь 2020 года показатель не опускался ниже 40%. В январе доля встреч врачей с медицинскими представителями составила 61%, доля офлайн-мероприятий не превышала 1%.

Компания Ipsos предоставила данные помесячных измерений в течение 2020—2021 годов, полученные онлайн-методом: март – 328 врачей, апрель – 280, май – 550, июнь – 273, июль – 373, август – 397, сентябрь – 327, октябрь – 363, ноябрь – 385, декабрь – 133. Аналогичные измерения продолжены в 2021 году: январь – 373 врача. Мониторинг проводился в рамках измерений синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей без экстраполяции на генеральную совокупность.

Шамиль Ахметзянов

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