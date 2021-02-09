Правительство автоматически продлило лицензии в медицине и фармотрасли

В 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в медицине и фармотрасли, а также ряде других сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически. Этот инструмент поддержки зарекомендовал себя в 2020 году на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал 4 февраля постановление № 109 , в соответствии с которым в 2021 году действие лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей будет снова продлеваться автоматически. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Этим документом внесены изменения в постановление Правительства № 440 от 3 апреля 2020 года. Инструмент поддержки «лицензии автоматом» на фоне ситуации с распространением коронавируса хорошо зарекомендовал себя в 2020 году. Тогда был продлен срок действия 41 тыс. лицензий и других разрешительных документов, а также перенесены сроки подтверждения соответствия обязательным требованиям в отношении более 1 млн иных разрешений.

Новое постановление продлевает срок действия этой меры в отношении отдельных разрешений еще на год. Речь идет о социально значимых отраслях, в том числе медицине, фармотрасли, а также сфере образования, экологии, охраны труда.

«Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тыс. разрешений. Постановление также предусматривает право органов власти при необходимости использовать дистанционные средства контроля при получении, переоформлении, продлении разрешений», – сообщает пресс-служба.

Госведомства в свою очередь получили возможность при выдаче лицензий и иных разрешений сокращать перечень обязательных требований к заявителям, а также проводить выездные проверки в дистанционном формате.

5 февраля «ФВ» писал, что Минздрав России продлил до 1 января 2022 года срок действия квалификационной категории фармацевтическим работникам.

В конце 2020 года Росздравнадзор перенес на 12 месяцев срок переаттестации экспертов, привлекаемых Федеральной службой к проведению контрольных мероприятий.

Елена Сидорова

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