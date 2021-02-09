Минздрав исключил азитромицин из рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав России утвердил новую, десятую, версию временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, исключив из списка препаратов для лечения COVID-19 антибиотик азитромицин. Теперь антибиотики исключены из схем лечения и прописаны в разделе о лечении развившейся на фоне COVID-19 бактериальной инфекции. Кроме того, появились приоритетные схемы лечения, куда добавился препарат «Биокада» нетакимаб. В новой версии были также добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Минздрав России утвердил новую, десятую, версию временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, исключив из списка препаратов для лечения COVID-19 антибиотик азитромицин. Теперь антибиотики исключены из схем лечения и прописаны в разделе о лечении развившейся на фоне COVID-19 бактериальной инфекции. Кроме того, появились приоритетные схемы лечения, куда добавился препарат «Биокада» нетакимаб. В новой версии были также добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа», – уточняется в рекомендациях. Ранее в этот список входил азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином).

В десятой версии рекомендаций был расширен список вакцин, которые можно применять для профилактики коронавирусной инфекции. Теперь, помимо Спутника V в форме раствора от НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, в новой редакции обозначен вариант этой же вакцины в форме лиофилизата (Гам-КОВИД-Вак-Лио) и вакцина «Вектора» ЭпиВакКорона.

Ремдесивир указан наряду с фавипиравиром как препарат, обладающий противовирусной активностью. Указано, что применение ремдесивра возможно только в стационаре и после получения письменного согласия пациента. Одно из исследований с участием тысячи человек показало, что принимавшие ремдесивир выздоравливали на четыре дня быстрее, но «достоверной разницы в частоте смертности в описанных группах получено не было». В новой версии рекомендаций ремдесивир рекомендован к применению у пациентов с COVID-19 не только среднетяжелого, как раньше, но и тяжелого течения.

В России ремедсивир зарегистрирован у Gilead и «Фармасинтеза». У Gilead еще действует патент на препарат, но «Фармасинтез» получил принудительную лицензию на ремдесивир и уже начал поставлять его в больницы.

В схемы добавлен ингибитор интерлейкина-17 нетакимаб (Эфлейра от «Биокада»), применяемый в лечении псориаза, псориатического артрита и анкилозирующего спондилита. Препарат показан к применению в стационаре при среднетяжелом течении COVID-19 в качестве альтернативы олокизумабу или левилимабу.

Теперь в схемах лечения в амбулаторных условиях при легком и среднетяжелом течении COVID-19 появились «приоритетные» схемы. В обоих случаях это схемы с фавипиравиром (в других схемах фавипиравир меняется на гидроксихлорохин или умифеновир).

Пациентов с онкологическими заболеваниями и лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19, согласно новой версии рекомендаций, будут госпитализировать по тем же показаниям, что и пациентов без онкологических заболеваний. При лечении от коронавирусной инфекции им необходимо прервать «противоопухолевое лекарственное лечение до значимого клинического улучшения, регресса пневмонии и получения отрицательного результата ПЦР».

«Допустимо возобновить противоопухолевую лекарственную терапию при перечисленных выше условиях и сохраняющихся остаточных изменениях в легочной ткани, относящихся к постпневмоническим изменениям. Во всех случаях необходимо рассмотреть возможность перевода пациента на менее токсичный режим противоопухолевого лекарственного лечения или временно прервать лечение в тех случаях, когда это возможно в соответствии с онкологическим прогнозом», – следует из временных рекомендаций.

В октябре 2020 года Минздрав представил девятую версию рекомендаций, в схемы лечения был включен фавипиравир, а также опубликованы схемы для амбулаторного лечения COVID-19. Тогда при легком течении COVID-19 предлагалось применять три схемы – с фавипиравиром, гидроксихлорохином и умифеновиром (наряду с парацетамолом и интерферонами). При среднетяжелом течении без пневмонии в схемы добавили ривароксабан, если есть риск тромбообразования, или апиксабан, а также «при появлении признаков бактериальной суперинфекции» различные антибиотики (азитромицин или левофлоксацин и так далее). Если же есть пневмония, то предлагалось на амбулаторном этапе дополнить схемы дексаметазоном или преднизолоном.