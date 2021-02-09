Китай одобрил массовое применение антиковидной вакцины Sinovac

Власти Китая одобрили для массового использования вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology, которая входит в Sinovac. Об этом сообщили в Государственном управлении по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР.

«Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами КНР одобрило заявку на регистрацию инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции компании Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology», — говорится в заявлении ведомства.

Это вторая вакцина против нового коронавируса, одобренная в Китае для массового использования, первой была антиковидная вакцина, разработанная Пекинским институтом, аффилированным с государственной компанией China National Pharmaceutical Group (Sinopharm).

Ранее компания Sinovac Life Sciences (ранее известная как Sinovac Research and Development), являющаяся дочерним предприятием Sinovac Biotech, получила около $500 млн в качестве финансирования дальнейшей разработки, расширения мощностей и производства вакцины против коронавируса CoronaVac.

gxpnews