Moderna планирует строительство завода по производству вакцин в Сеуле за $200 млн

Американская биотехнологическая компания Moderna планирует построить завод для производства вакцин в столице Южной Кореи, сообщает FiercePharma со ссылкой на источники. Она уже ведет переговоры с правительством страны об инвестициях в $200 млн.

Источники компании не раскрывают, когда этот объект может быть запущен, или сколько он добавит к производственным мощностям Moderna, но они подчеркивают, что компания стремится к расширению своего присутствия в Азии. На это указывает и то, что компания уже заключила контракты на поставку 50 млн доз вакцины COVID-19 в Японию и 40 млн в Южную Корею.

Несмотря на то, что вакцина Moderna от COVID-19 поставляется в странах по всему миру, компания продолжает расширять цепочку поставок. В конце декабря компания обратилась к шведской Recipharm для выполнения работ на своем предприятии в Монте, Франция. В других странах Европы компания объединилась с испанской Laboratorios Farmacéuticos Rovi для производства «сотен миллионов» доз вакцин Moderna на основе мРНК.

gxpnews