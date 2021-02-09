Минздрав лишил государственной регистрации 13 препаратов

Минздрав России 5 февраля отменил государственную регистрацию 13-ти лекарственных препаратов и исключил их из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Все решения были приняты на основании подачи заявлений держателей регистрационных удостоверений или их уполномоченных лиц.

Среди этих препаратов:

— «Бронхоцин» (глауцин + эфедрин + базилика обыкновенного масло), сироп, производства «Балканфарма-Троян АД».

— «Терцеф» (цефтриаксон), порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения производства болгарской компании «Балканфарма-Троян АД», антибиотик.

— «Лаквель» (кветиапин) — атипичный антипсихотический препарат (нейролептик), выпускается на заводе «Плива» в Хорватии.

— Верогалид ЕР 240 (перапамил) — блокатор кальциевых каналов, выпускается в Хорватии на заводе «Плива», держателем регудостоверения является компания «Тева» (Израиль).

— «Флутамид Плива» (флутамид) — нестероидный антиандроген производства хорватской компании «Плива».

— «Сиэль-Тева» (дименгидринат) — препарат, применяемый при кинетозах, производство – «Тева»

— Гемцитабин-Тева (Гемцитабин) — противоопухолевый препарат производства компании «Тева».

— «Остеотриол» (кальцитриол) — препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора.

— «Флутаплекс» (флутамид) — нестероидный антиандроген, производится компанией «Фармахеми» в Нидерландах, а держателем регудостоверения является компания «Тева».

— «Грасальва» (филграстим) — выпускаться препарат может на площадках «Сикор Биотех» (Латвия) и «Лемери С.А.» (Мексика), держатель регудостоверения компания «Тева» из Израиля.

— «Никотинелл» (никотин) —препарат производит компания «ЛТС Ломанн Терапи-Системе АГ» в Германии, а держателем регудостоверения является российская компания «ГлаксоСмитКляйн Хелскер».

— «ТераФлюБро» — мазь для наружного применения; производителем является швейцарская компания «Новартис», а держателем регудостоверения является опять же российская компания «ГлаксоСмитКляйн Хелскер».

— «Венорутон» — гель для наружного применения, выпускает его швейцарская компания «Новартис», а держателем регудостоверения является российская компания «ГлаксоСмитКляйн Хелскер».

Все препараты имеют аналоги, зарегистрированные Минздравом России.

gxpnews