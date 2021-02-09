Азербайджан разрешил провести исследование комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca

Минздрав Азербайджана разрешил провести в стране клинические исследования комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca от коронавируса, сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Испытания начнутся в конце февраля, заявили порталу Haqqin.az в азербайджанском Минздраве.

Исследования пройдут в рамках меморандума, подписанного в декабре РФПИ, Центром имени Н.Ф. Гамалеи (разработчиком «Спутника V»), AstraZeneca и компанией «Р-Фарм».

Испытания будут длиться полгода, за это время специалисты оценят иммуногенность и безопасность комбинации вакцин. В РФПИ отметили, что исследования пройдут и в других странах, в каждой из которых будут участвовать по 100 добровольцев. Ранее сообщалось, что проверка вакцины, помимо России и Азербайджана, пройдет в Белоруссии, Аргентине, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В декабре прошлого года директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что в России не будут использовать комбинированную вакцину «Спутник V» и AstraZeneca.

По данным Оксфордского университета, который вместе с AstraZeneca разрабатывал вакцину от коронавируса, эффективность инъекции составляет 76%. В РФПИ утверждают, что эффективность «Спутника V» превышает 91%.

Григорий Дубов

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