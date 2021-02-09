Консорциум Bain Capital и Cinven покупает подразделение Lonza за 4,7 млрд долларов

Частные инвестиционные фонды Bain Capital и Cinven приобретают подразделение Specialty Ingredients компании Lonza. Сумма сделки составит 4,7 млрд долл., она позволит Lonza сконцентрироваться на производстве препаратов для фармкомпаний.

Швейцарский производитель лекарственных средств Lonza продает свое подразделение Specialty Ingredients частным инвестиционным фондам Bain Capital и Cinven, сообщает Reuters. Сумма сделки составит 4,7 млрд долл.

Подразделение Specialty Ingredients занимается производством ингредиентов для шампуня от перхоти, пищевых добавок для свиней, средств микробиологического контроля для древесины и средств гигиены. Lonza считает, что эта сделка поможет компании сконцентрироваться на производстве компонентов лекарств для биотехнологических компаний. Lonza уже сотрудничает с Moderna, которой поставляет ингредиенты для вакцины против COVID-19 и с AstraZeneca, которой помогает производить антитела против коронавируса.

«Продажа подразделения Specialty Ingredients позволит Lonza сосредоточиться на своей позиции ведущего партнера в отрасли здравоохранения», — рассказал председатель правления компании Альберт Бэни. Он добавил, что «освободившиеся денежные потоки в результате продажи позволят сосредоточиться на наших стратегических приоритетах».

В прошлом году акции Lonza выросли более чем на 60%, поскольку компания увеличила поставки лекарств и объявила о продаже Specialty Ingredients. В 2020 году это подразделение принесло компании на 2,1% меньше доходов, в то же время выручка Lonza в области биотехнологий и питания выросла на 7,2%.

В 2017 году инвестиционные фонды Bain Capital и Cinven приобрели немецкую фармацевтическую компанию Stada Arzneimitte по цене 66,25 евро (78,92 долл.) за акцию. В прошлом году Stada заявила, что будет рассматривать Китай в качестве потенциального рынка сбыта лекарственных препаратов.

Фото: lonza.com

Николай Соколов

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