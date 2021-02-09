ФАС возбудила дело о незаконном использовании изобретения по патенту Novartis на нилотиниб

ФАС возбудила дело о незаконном использовании компанией «Мамонт Фарм» изобретения по патенту Novartis AG на активное вещество нилотиниб. Рассмотрение дела назначено на 1 марта.

Федеральная антимонопольная служба 8 февраля приняла определение о назначении дела по заявлению ООО «Новартис Фарма» (входит в Novartis AG), которая утверждает, что компания «Мамонт Фарм» нарушила антимонопольное законодательство. По мнению заявителя, компания незаконно использовала изобретения по патенту № 2348627, который принадлежит компании Novartis AG.

«Новартис Фарма» реализует в России лекарственный препарат «Тасигна» (МНН нилотиниб). Патент № 2348627 охраняет его активное вещество и действует до 4 июля 2023 года.

Компании «Мамонт Фарм» в свою очередь принадлежит регистрационное удостоверение на лекарственный препарат «Нилотиниб» (МНН нилотиниб).

Согласно сведениям, размещенным на сайте Росздравнадзора, в 2020 году «Мамонт Фарм» ввел в гражданский оборот пять партий препарата «Нилотиниб» дозировкой 200 мг и одну партию препарата в дозировке 150 мг, указано в опредлении ФАС.

Вместе с тем, регистрационное удостоверение на «Нилотиниб» изначально было получено компанией «Натива» на лекарственный препарат под названием «Нилотиниб-натив». По данным ГРЛС, новая информация, согласно которой были изменены название препарата и держатель РУ, внесли в инструкцию по применению 18 июня 2020 года.

Запрет на препарат «Нативы»

В сентябре 2017 года Арбитражный суд Московской области обязал «Нативу» не вводить в гражданский оборот на территории России свой препарат «Нилотиниб-натив» до истечения срока действия патента № 2348627.

В определении ФАС отмечается, что «Мамонт Фарм» поставляет на рынок препарат, введение в оборот которого запрещено по решению суда. При этом, утверждает ФАС, ему известно об этом запрете, так как в процессе рассмотрения дела Арбитражным судом была произведена замена истца («Нативы») на правопреемника компании – ООО «Мамонт Фарм».

ФАС возбудила дело о нарушении компанией «Мамонт Фарм» статьи 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Рассмотрение назначено на 1 марта 2021 года.

Елена Сидорова

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