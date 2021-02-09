Юрист указала на риски при дистанционных способах контроля эффективности сотрудников

Установка специальных программ на компьютеры дистанционных сотрудников для оценки их эффективности может привести к судебным разбирательствам. Подробностями в своей авторской колонке в «ФВ» поделилась управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина. Если компания не докажет свое решение, практика встает на сторону работника.

При установке программ учета времени и оценки эффективности работы дистанционных сотрудников необходимо закреплять соответствующие процедуры во внутренних документах компании и предупреждать под подпись сотрудников, подчеркнула Елена Кожемякина. Отсутствие регламента грозит работодателю судебными разбирательствами.

«Сама по себе установка информационных систем и программ на компьютеры не считается изменением условий работы, — пояснила она. — В подобной ситуации достаточно утвердить локальный нормативный акт и ознакомить с ним всех сотрудников».

Другое дело, использование полученных данных и обработка персональной информации, продолжила юрист. «Если работодатель решит, что информацию об этой программе надо включить в трудовой договор, это придется оформить в виде дополнительного соглашения с каждым работником, — подчеркнула Кожемякина. — В случае несогласия сотрудника, изменение вносится по инициативе компании в связи с корректировкой организационных и технологических условий труда. Это позволяет сделать ст. 74 ТК РФ. В данном случае необходимо уведомлять работника за два месяца до даты установки приложения».

По ее словам, суды часто просят работодателей обосновать, что изменения были необходимы. «Если компания не докажет свое решение, практика встает на сторону работника, — рассказала она. — В итоге, компания восстанавливает человека, если он ранее был уволен из-за несогласия с изменениями. Да и сами изменения в компании придется начинать заново».

Сергей Рякин

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