Опубликованы результаты второго исследования по применению флувоксамина при коронавирусе

Результаты нового исследования применения флувоксамина при COVID-19 опубликованы 1 февраля в американском журнале «Открытый форум инфекционных болезней американского Общества инфекционных заболеваний».

Журнал опубликовал результаты проведенного в США исследования применения флувоксамина в низких дозах (50 мгХ2 раза в день) при COVID-19. Ранее в США было проведено двойное слепое плацебоконтролируемое исследование флувоксамина с участием 152 пациентов с подтвержденным ПЦР диагнозом COVID-19.

Результаты нового исследования, полученные при двухнедельном применении препарата, были аналогичны предыдущим данным. Из 65 пациентов, применявших флувоксамин, ни у одного пациента не было ухудшения, повлекшего госпитализацию или смерть. В группе контроля из 48 человек госпитализированы 12,5%, на ИВЛ – 4%, умерло –2%.

Предполагается, что флувоксамин может тормозить репликацию короновирусачерез действие на Сигма-1 рецепторы.

В США запущена программа исследований флувоксамина, результаты одного из которых, с 1100 пациентами, ожидаются в феврале.

Флувоксамин – селективный ингибитор обратного захвата серотонина, с высокой тропностью к Сигма-1 рецепторам. Применяется для лечения депрессий и обсессивно-компульсивных расстройств. Российский дженерик флувоксамина выпускает фармацевтическая компания «Рафарма», которая вместе с компанией «Сотекс» формирует основу производственного сегмента ГК «Протек».

David Seftel, MD, David R Boulware, MD MPH, Prospective cohort of fluvoxamine for early treatment of COVID-19, Open Forum Infectious Diseases, 2021;, ofab050, https://doi.org/10.1093/ofid/ofab050.

pharmvestnik