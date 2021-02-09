Производители сообщили о риске остановки производства из-за новых правил использования этанола

С декабря производители препаратов при выпуске лекарств могут использовать только фармацевтическую субстанцию этанола. Это осложняет работу не только для производителей спиртосодержащих препаратов, но и для тех, кто использует спирт как вспомогательное вещество. Некоторые производители сообщают, что с начала 2021 года на их заводы не было ни одной поставки спирта из-за его дефицита.

Согласно новым правилам, которые вступили в силу в декабре 2020 года, поставщики фармсубстанций этанола при ее производстве должны использовать только собственно выпущенный спирт. Для этого им необходимо иметь не только лицензию Минпромторга, но и Росалкогольрегулирования. Как выяснил «ФВ», только один из производителей фармсубстанции этанола, которые поставляли ее в прошлом году, сейчас имеет обе эти лицензии.

При этом производители лекарств теперь не могут использовать на производстве обычный спирт, а только фармацевтическую субстанцию этанола. Это значит, что количество поставщиков сильно сократилось, что приводит к подорожанию субстанции и ее дефициту.

В компании «Вифитех», которая специализируется на производстве спиртосодержащих препаратов, сообщили, что поставок спирта не было с начала года. «Вырабатываем остатки, если спирта не будет в ближайшую неделю, наш завод будет закрыт. Возможные поставки спирта мы оплатили заранее по цене, вдвое превышающей прежнюю цену спирта, но его нет и по этой цене», — объяснил «ФВ» генеральный директор компании Сергей Постельников.

Фармацевтическая общественность неоднократно высказывала опасения в связи с принятием Федерального​ закона №​ 481​ от​ 27.12.2019​ года, которые устанавливают новые правила использования этанола, говорит исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова.

«В целом, сложившаяся ситуация ведет к остановке производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и тех лекарств, при производстве которых используется этиловый спирт. По нашему мнению, данный вопрос требует незамедлительного внимания ведомств, ответственных за доступность лекарственных средств», — считает Титова.

Маргарита Грошева

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