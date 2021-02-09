«Цитомед» требует от «Фармасинтеза» прекратить продажу препарата для больных ВИЧ из-за названия

«Цитомед» доказывает в суде, что компания «Фармасинтез» нарушила права на товарный знак «Регастим», выпуская свой препарат для пациентов с ВИЧ под похожим названием «Регаст» (МНН эфавиренз). Название «Регастим» было зарегистрировано в 2010 году, но до сих пор компания не использовала его.

Медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед» (МБНПК «Цитомед») подал иск в арбитражный суд Иркутской области к компании «Фармасинтез» с требованием возместить убытки за незаконное использование товарного знака «Регастим».

Согласно данным системы СПАРК, товарный знак «Регастим» «Цитомед» приобрел 4 мая 2010 года. Под этим торговым наименованием компания планирует выпускать препарат для лечения заболеваний ЖКТ, в состав которого входит альфа-глутамил-триптофан, следует из материалов дела. Препарат с таким названием пока не зарегистрирован, свидетельствуют данные ГРЛС. В материалах дела указано, что Министерство здравоохранения до 1 марта должно предоставить копии всех материалов регистрационного досье по заявлению «Цитомеда» на регистрацию препарата «Регастим».

«Фармасинтез» выпускает эфавиренз под брендом «Регаст» с 2014 года. Истец требует прекратить предложения о продаже «Регаста», его продажу и иное введение в гражданский оборот на территории России и компенсировать «Цитомеду» 10 тыс. руб.

Следующее заседание по делу назначено на 9 марта 2021 года.

В конце января текущего года компания «Фармасинтез» подала два иска в суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков Regasthym и «Регастим». Судебные заседания по этим делам пройдут 24 февраля и 12 марта 2021 года соответственно.

В случае запрета на использование торгового наименования «Регаст» компании «Фармасинтез» придется провести ребрендинг, указывает патентный поверенный Агентства по интеллектуальной собственности «Бутенко и партнеры» Светлана Бутенко, которая представляет интересы «Фармасинтеза».

«Если следовать логике истца и принять тот факт, что названия действительно сходны, то компания «Цитомед» не может не понимать всю ответственность, которая ляжет на нее после регистрации собственного препарата «Регастим» с абсолютно иным функциональным назначением. На одной чаше весов в данном случае находится интерес правообладателя товарного знака, который никогда его не использовал и имеет возможность выбрать любое иное название, а на другой – производителя широко распространенного лекарства, более пяти лет циркулирующего в гражданском обороте», — говорит Бутенко.

«ФВ» направил запрос в компанию «Цитомед».

Григорий Дубов

Маргарита Грошева

pharmvestnik