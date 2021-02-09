Эксперт раскритиковал продажецентричность фармацевтического маркетинга в России

На российском рынке царит продукто- и продажецентричность. И это не правильно, потому что не товар принимает решение о покупке, а клиент, считает международный маркетолог Гарретт Джонстон. Восторженный потребитель — вот, к чему надо стремиться, чтобы обеспечить лидирующее место на рынке.

Цель пациентоориентированной модели — положительно трансформировать пациента, развивать по максимуму его, а не продукт. Таково мнение известного международного маркетолога, экс-директора по стратегическому маркетингу МТС, X5 Retail Group и РоснаноМедИнвест, совладельца компании Brainstore (Швейцария) Гарретта Джонстона.

«Конечно, у всех западных фармкомпаний есть заявления по поводу того, что они работают ради пациентов, но почему-то в российской практике не видно их реализации», — рассказал Джонстон в ходе вебинара «Маркетинг и продажи в фарме. Цифровые коммуникации в товаропроводящей цепи» проекта PharmPRO.

Однако сохранять статус-кво долго не получится. В фармацевтическую отрасль придет конкуренция из совершенно неожиданных областей, уверен эксперт.

«Фармацевтический рынок — лишь часть огромной индустрии благополучия, — считает спикер. — Она стоит в 5 раз больше, чем отдельно взятый фармрынок».

Екатерина Погонцева

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