Препараты компании «Верофарм» (группа Abbott) стали «Маркой №1 в России 2020»

Капли от насморка «Ксилен®» и слабительное средство «Слабилен®» стали лауреатами ежегодной национальной премии «Марка №1 в России». 1 Оба препарата производит компания «Верофарм» (группа Abbott).

Победителей конкурса «Марка №1» определяют сами покупатели — голосование проходит в электронных СМИ и в Facebook. Это означает, что компании-лауреаты и их продукция пользуются доверием потребителей.

Капли «Ксилен®» доступны по цене2 и способны снять заложенность и облегчить дыхание через несколько минут после применения. Действие может продолжаться на протяжении 10 часов3. Препарат известен потребителям благодаря активной рекламной поддержке на федеральных телевизионных каналах. Новинка «Ксилен®» (капли в увеличенном флаконе 20 мл) пользуется популярностью у покупателей4. Такой объем удобен для часто болеющих людей, поскольку препарата хватает на большее число эпизодов насморка. Увеличенный флакон может пригодиться для домашней аптечки в сезон простуд.

Слабительное средство «Слабилен®» доступно по цене5 и выпускается в удобной форме таблеток. Для прогнозируемого действия на утро, достаточно однократного приема 1 таблетки перед сном.6 За счет масштабной поддержке на федеральных каналах, препарат широко известен потребителям. Это может обеспечить легкость рекомендации «Слабилен®» покупателям с деликатной проблемой запора. В 2020 году продажи препарата выросли на 34%7. Значит оборачиваемость в аптеках и повторные покупки потребителей тоже выросли.

Продолжение дальнейшего сотрудничества с брендами «Слабилен®» и «Ксилен®» в 2021 году может позволить аптекам достичь больших успехов в продажах.

1. https://narodnayamarka.ru/laureaty.

2. Средневзвешенная цена капель и спрея «Ксилен» ниже средневзвешенной цены рынка ксилометазолинов (данные IQVIA в ценах производителя, молекула ксилометазолин, ноябрь 2020).

3. Инструкция препарата «Ксилен» капли от 13.02.20 г. Р N002372/01.

4. По данным IQVIA за 11 месяцев продажи «Ксилен» капли 20 мл в упаковках составили 25% от продаж всего бренда «Ксилен».

5. Бренд «Слабилен» входит в тройку самых дешевых слабительных препаратов на основе натрия пикосульфата согласно данным розничных продаж IQVIA (Sell-in) о ценах производителей в апреле 2020 г.

6. Инструкция препарата «Слабилен» таблетки ЛП-002500, капли Р N002911/01.

7. Данные продаж IQVIA MAT11 2020/2019, «Слабилен», Sell-In.

VER2175307-2 (v2.0) от 20.01.2021

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