«Паскаль Медикал» вложит 150 млн рублей в расширение производства шприцев в подмосковной Дубне

Подмосковный производитель медизделий «Паскаль Медикал» инвестирует 150 млн рублей в расширение производства одноразовых шприцев в особой экономической зоне (ОЭЗ) Дубна. В компании рассчитывают нарастить объем выпуска инъекционных шприцев однократного применения, включая инсулиновые и туберкулиновые, до 560 млн изделий за ближайшие два года и занять до 10% рынка. Подмосковный производитель медизделий «Паскаль Медикал» инвестирует 150 млн рублей в расширение производства одноразовых шприцев в особой экономической зоне (ОЭЗ) Дубна. В компании рассчитывают нарастить объем выпуска инъекционных шприцев однократного применения, включая инсулиновые и туберкулиновые, до 560 млн изделий за ближайшие два года и занять до 10% рынка.

По словам генерального директора «Паскаль Медикал» Максима Сарманова, инвестиции пойдут на приобретение сырья, материалов и комплектующих для наращивания мощности производства. В компании рассчитывают занять более 10% рынка одноразовых инъекционных шприцев в России, снизив долю импорта, которая, по данным компании, сегодня в сегменте достигает 60%.

Льготную ссуду под 1% на расширение производства «Паскаль Медикал» получил от Фонда развития промышленности (ФРП) по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям», стартовавшей в марте 2020 года. По состоянию на 1 октября 2020 года ФРП выдал по этой программе 27,577 млрд рублей в виде льготных займов 96 предприятиям.

Компания «Паскаль Медикал» начала выпуск одноразовых шприцев в ОЭЗ «Дубна» в июне 2018 года. Инвестиции в производство составили 2 млрд рублей, в компанию вложился инвестфонд «Бонум Кэпитал», управляемый Муратом Алиевым, бывшим руководителем финансово-промышленной группы «Нафта‑Москва» Сулеймана Керимова. Помимо шприцев, «Паскаль Медикал» собирался инвестировать 1,5 млрд рублей в строительство второй очереди завода для производства отечественных инфузионных систем, катетеров, преднаполненных шприцев, а в перспективе 4–7 лет – металлических игл-канюль.

По состоянию на начало 2021 года «Паскаль Медикал» владеет регудостоверениями на инъекционный трехкомпонентный шприц однократного применения типа «Луер» в 27 модификациях объемом от 1 до 10 мл, а также инсулиновый шприц в четырех модификациях.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Паскаль Медикал» на 50% принадлежит ООО «Бонум Инвестментс» Мурата Алиева, еще 50% принадлежат предпринимателю Владимиру Конозакову. Выручка за 2019 год составила 170,7 млн рублей, чистый убыток – 85,1 млн рублей.

Подробнее о планах по развитию предприятия – в интервью Vademecum с экс-директором «Паскаль Медикал» Альбиной Бурнацевой.