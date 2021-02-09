«Зелдис-Фарма» купила 50% «Новосибхимфарма» у «Квадрата-С»

«Квадрат-С», выкупивший «Новосибхимфарм» у «Валенты» весной 2020 года, продал 50% завода «Зелдис-Фарме» – производителю и дистрибьютору товаров под брендами Librederm и «Лошадиная сила». «Квадрат-С», выкупивший «Новосибхимфарм» у «Валенты» весной 2020 года, продал 50% завода «Зелдис-Фарме» – производителю и дистрибьютору товаров под брендами Librederm и «Лошадиная сила».

Об этом сообщил в Facebook один из собственников «Зелдис-Фармы» Сергей Зеленкин. По его словам, сделка прошла в августе 2020 года. Совладелец «Квадрата-С» Олег Комаров подтвердил факт сделки.

«Квадрат-С» в апреле 2020 года объявил о покупке «Новосибхимфарма» у «Валенты». Предприятию отошли территория площадью 7 га, производственные корпуса – более 20 тысяч кв. м, линии по розливу в ампулы и более 60 регудостоверений на продукцию в разных формах.

Покупку Олег Комаров объяснил потребностью «Квадрата-С» в дополнительных мощностях. Компания планировала расширить ассортимент за счет жидких форм, увеличить производство выпускаемых брендов и продолжить производство препаратов «Новосибхимфарма».

«Квадрат-С» – российский производитель лекарств и БАДов, принадлежащий предпринимателю Олегу Комарову. Основные бренды – Витамир, Нейроспан, Лизоприм, Бронхоактив, Вирусактив, Ферментозим. Выручка ООО «Квадрат-С» в 2019 году, по данным компании, составила 2 млрд рублей.

«Новосибхимфарм» – фармпредприятие, базирующееся в Новосибирске. Компания занимается производством ампул и лейкопластырей. Выручка АО «Новосибхимфарм» в 2019 году составила 815,7 млн рублей, чистая прибыль – 96,7 млн рублей.

«Зелдис-Фарма» – производитель и дистрибьютор косметики, медизделий, БАДов и лекарственных препаратов под брендами Librederm, «Лошадиная сила», TravelDream и других. Компания принадлежит Сергею Зеленкину (27,78%), Дмитрию Петрыкину (22,22%), Никите Быстрову (16,66%), Александру Тянину (16,66%), Александру Погодину (11,12%), Анне Уваровой (5,56%). По данным «Зелдис-Фармы», консолидированная выручка за 2019 год составила 5,7 млрд рублей.

Фото: yandex.ru

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