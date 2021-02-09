«Генериум» регистрирует единственный в мире биоаналог экулизумаба в Бразилии и Турции

Производитель биоаналога экулизумаба «Генериум» инициировал регистрацию своего препарата в Бразилии и Турции, что может негативно сказаться на продажах оригинального препарата Солирис в этих странах. Такой прогноз содержится в годовом отчете Alexion Pharmaceuticals, компании-производителе Солириса. «Генериум», зарегистрировавший в 2019 году в России единственный в мире аналог экулизумаба – Элизарию, фактически замкнул на себе госзакупки этого дорогостоящего орфанного препарата с объемом рынка более 9 млрд рублей в год. В результате Alexion прекратила поставки Солириса в РФ. Производитель биоаналога экулизумаба «Генериум» инициировал регистрацию своего препарата в Бразилии и Турции, что может негативно сказаться на продажах оригинального препарата Солирис в этих странах. Такой прогноз содержится в годовом отчете Alexion Pharmaceuticals, компании-производителе Солириса. «Генериум», зарегистрировавший в 2019 году в России единственный в мире аналог экулизумаба – Элизарию, фактически замкнул на себе госзакупки этого дорогостоящего орфанного препарата с объемом рынка более 9 млрд рублей в год. В результате Alexion прекратила поставки Солириса в РФ.

Экулизумаб – орфанный препарат, применяемый при пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ) и атипическом гемолитико-уремическом синдроме (аГУС).

В России в 2019 году регионы и Минздрав РФ совокупно закупили экулизумаб на 9,4 млрд рублей. Препарат входит в программу «14 ВЗН», но только с показанием аГУС.

В марте 2019 года «Генериум» зарегистрировал в России биоаналог экулизумаба – Элизарию – с предельной ценой 248,3 тысячи рублей за упаковку, что на 25% дешевле Солириса. В том же году аукционы Минздрава на закупку экулизумаба выиграл «Биотэк» с Элизарией. С июня 2020 года по заявлению Alexion регудостоверение на Солирис было отозвано, препарат с российского рынка исчез.

«Генериум» скоро перестанет быть единственным в России производителем экулизумаба. Досье на регистрацию своей версии препарата в июле 2020 года подал «Биокад», кроме того, компания «Фармапарк» проводит сравнительные КИ собственного дженерика экулизумаба с оригиналом.

В России Alexion не патентовал экулизумаб. В США патент на действующее вещество действует до 2021 года, на композицию и способ применения – до 2027 года. В Европе экулизумаб защищен патентом по показанию аГУС до 2023 года, по ПНГ срок действия исключительных прав уже истек.

Продажи Alexion в России после выхода Элизарии значительно снизились, говорится в отчете компании. «Мы также полагаем, что производитель биоаналога Солириса инициировал получение одобрения регулятора для вывода на рынок и продажи биоаналога в Бразилии и Турции, и, если одобрение будет получено, биоаналог будет конкурировать с Солирисом, что, как и в России, окажет значительный эффект на выручку в этих странах», – говорится в отчете. В «Генериуме» не предоставили комментарий на момент публикации.

Россия, Бразилия и Турция, тем не менее, не являются ключевыми рынками для Alexion. Мировые продажи Солириса в 2020 году достигли почти $4,1 млрд (в 2019 году – чуть более $3,9 млрд). Рост в 3% компании обеспечили продажи в США, в других регионах наблюдалось падение выручки от Солириса, следует из отчета компании.

В декабре 2020 года о приобретении Alexion заявила англо-шведская AstraZeneca. Сумма сделки составит $39 млрд. У акционеров Alexion останется около 15% акций объединенной компании.