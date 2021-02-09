«Биннофарм Групп» увеличивает мощности по производству субстанций

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп» наращивает мощности производства субстанций химсинтеза методом кристаллизации на заводе в Кургане. Работа ведется в рамках программы импортозамещения и повышения уровня локализации производства, сообщает компания.

Производственная площадка «Биннофарм Групп» в Кургане — ОАО «Синтез» — в 2019 году получила единственное в России регистрационное удостоверение на субстанцию «Диклофенак-Натрия». Компания начала разработку субстанции несколько лет назад после того, как российский рынок столкнулся с дефицитом ее поставок из Китая. Уже сейчас завершился проект по расширению мощностей на участке кристаллизации, что позволит выпускать до 30% препаратов диклофенака из собственной субстанции. Глазные капли, таблетки и растворы «Диклофенака» входят в перечень ЖНВЛП.

«Мы постоянно повышаем уровень локализации производства по ключевым препаратам, особенно это касается лекарств, входящих в список ЖНВЛП и рекомендации Минздрава по профилактике и лечению COVID-19. Опыт пандемии показывает, как важно защитить страну от возможных перебоев с поставками сырья из-за рубежа, поэтому мы усилили работу в этом направлении, – отметил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Он рассказал, что в конце прошлого года компания завершила проект по увеличению мощностей производства субстанций антибактериальных препаратов беталактамного ряда, в который инвестировала более 320 млн руб. Теперь более 70 тонн цефалоспоринового антибиотика «Цефтриаксон», который используется в протоколах лечения COVID-19, компания будет производить из собственной субстанции ежегодно.

«Недавно мы разработали и запустили в промышленное производство новую субстанцию «Теризидон» — это действующее вещество для одноименного противотуберкулезного препарата», — добавил Муратов.

ОАО «Синтез» производит около 35% продукции, в том числе антибиотики, по полному циклу, из собственных субстанций, которых выпускает ежегодно около 200 тонн.

Фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп» объединяет пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки в Зеленограде и Красногорске), ОАО «Синтез» в Кургане, ЗАО «Биоком» в Ставрополе. Образован в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система».

gxpnews