Teva смогла выйти в прибыль в 2020 году

Teva Pharmaceutical Industries огласила финансовые результаты IV квартала и прошедшего года. Спрос на продукты компании снизились из-за стагнации продаж и пандемии коронавируса, однако компания смогла выйти в плюс на 1%. Годовая прибыль составила 16,7 млрд долл., а квартальная – 4,5 млрд долл.

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries опубликовала финансовый отчет за IV квартал 2020 года и весь прошлый год. Выручка крупнейшего мирового производителя снизилась не сильно. В 2020 году прибыль Teva составила 16,7 млрд долл., что на 1% меньше по сравнению с 2019 годом. При этом в IV квартале 2020 года доходы компании достигли показателя в 4,5 млрд долл., что демонстрирует снижение на тот же 1% по сравнению с IV кварталом 2019 года.

Согласно отчету, причиной уменьшения доходов производителя послужил спад продаж препарата «Копаксон» (показан при рассеянном склерозе), а также некоторых лекарственных средств для лечения онкологических и респираторных заболеваний. Как считает компания, сокращение спроса на некоторые ее продукты было вызвано пандемией COVID-19. Кроме того, важным фактором оказалось снижение выручки американского дистрибьютора дженериков Anda, подразделения Teva.

Тем не менее негативные обстоятельства были частично нивелированы ростом доходов с продажи препаратов Austedo («Аустедо», предназначен для лечения хореи, связанной с болезнью Гентингтона) и «Аджови» (показан для лечения мигрени).

Среди лекарственных средств, стимулировавших рост выручки компании, были отмечены биоаналог Truxima («Труксима», показан при хроническом лимфолейкозе, ревматоидном артрите, неходжкинской лимфоме), дженерик ProAir («Проэйр», препарат для лечения астмы и обструктивной болезни легких) и таблетки «Трувада» и «Атрипла» от ВИЧ-1, широко распроданных в США. Об этом сообщил генеральный директор компании Каре Шульц.

Годовая чистая прибыль на одну акцию составила 2,58 долл., поднявшись с 2,41 долл. За IV квартал 2020 года прибыль на акцию достигла отметки в 0,69 долл. по сравнению с 0,63 долл. за тот же период в прошлом году.

Аналитики прогнозируют годовой объем продаж Teva в текущем году в размере 16,8 млрд долл. и чистую прибыль на акцию в размере около 2,7 долл.

Владимир Заболотских

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