Цены на лекарства в США в 2,5 раза превысили цены в других странах

Цены на рецептурные лекарства в США оказались в 2,5 раза выше, чем в 32 других странах, включая страны Европы, Турцию, Австралию и Чили. Самые низкие цены на рецептурные лекарства оказались в Великобритании, Франции и Италии, а в Канаде, Германии и Японии цены были выше.

Цены на рецептурные лекарства в Соединенных Штатах оказались в 2,5 раза выше, чем в 32 других странах, указывается в отчете аналитиков из RAND Corporation. Специалисты сравнили цены на препараты со странами ЕС, Великобританий, Канадой, Швейцарией, Японией, Кореей, Чили, Мексикой и Турцией, а также Австралией и Новой Зеландией. Анализ сделан на основе данных 2018 года и является самым свежим из доступных.

Также стоимость фирменных лекарственных средств, которые продаются под какой-либо маркой, в США в 3,4 раза выше, чем в странах сравнения. Тем не менее цены на непатентованные лекарства в Соединенных Штатах ниже, чем в других государствах. Они составляют 84% от всех проданных в стране препаратов, но только 12% от всех расходов на лекарства.

«Фирменные лекарства являются основным фактором роста цен на рецептурные лекарства в Соединенных Штатах… Вне зависимости от нашей методологии мы обнаруживали стабильно высокие цены на брендированные лекарства в США», – считает ведущий автор исследования и старший исследователь политики здравоохранения в RAND Эндрю Малкахи.

Согласно пресс-релизу, исследователи сравнивали цены, установленные производителями. Цены в США были выше, чем в других странах, даже после корректировок с учетом различных скидок. Единственной областью, в которой американские цены были ниже, стали непатентованные лекарства, где цены составляли 84% от средней цены в других странах. Авторы исследования обнаружили, что среди стран G7 самые низкие цены на рецептурные лекарства оказались в Великобритании, Франции и Италии, а в Канаде, Германии и Японии цены были выше.

Команда также изучила несколько подгрупп отпускаемых по рецепту лекарств, в том числе фирменные оригинальные лекарства, непатентованные лекарства, биологические и небиологические препараты. Они обнаружили, что некоторые из самых дорогих лекарств в Соединенных Штатах – это фирменные препараты, которые могут стоить тысячи долл. и предназначены для лечения опасных для жизни заболеваний, таких как гепатит С или рак.

Николай Соколов

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