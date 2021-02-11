Sinovac подала заявку на регистрацию своей вакцины на Украине

Китайская компания Sinovac Biotech подала заявку на регистрацию своей вакцины от COVID-19 CoronaVac на Украине. Об этом сообщает украинский Минздрав.

Отмечается, что компания хочет получить разрешение на экстренное медицинское применение вакцины. В Китае, Турции, Бразилии и Индонезии уже проводится такая вакцинация CoronaVac. В конце декабря украинское ведомство заключило договор с Sinovac на поставку 1,9 млн доз вакцин от коронавируса.

В конце января Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, запрещающий регистрацию в стране российских вакцин от COVID-19. По словам главы украинского Минздрава Максима Степанова, украинцы смогут прививаться только теми вакцинами, которые «прошли все стадии клинических испытаний и уже зарегистрированы во многих странах мира».

В декабре глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обсуждали возможность запуска производства на Украине российской вакцины «Спутник V».

Григорий Дубов

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