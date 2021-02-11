Законопроект об ограничении бонусов аптекам приняли в первом чтении

Законопроект о регулировании аптечных сетей приняли в первом чтении. Депутаты отметили, что впервые столкнулись с таким сопротивлением как со стороны правительства, так и со стороны аптечного бизнеса.

Госдума приняла в первом чтении проект об ограничении аптечных сетей. Депутаты предлагают ограничить размер максимальной доли аптечных сетей на рынке до 20%, сумму выплат по маркетинговым контрактам до 5%.

Депутаты настаивали на принятии проекта закона, отмечая, что его обсуждение идет с 2019 года. Первый вариант проекта был более жестким, напомнила депутат Елена Панина, участвовавшая в разработке законопроекта. «Мы столкнулись с колоссальным нежеланием правительства, еще прежнего правительства, и с колоссальным давлением аптечной мафии, не побоюсь этого слова», – заявила она.

Аптеки не единожды высказывались против принятия законопроекта. Ранее они скептически относились к тому, что он будет принят в существующем сейчас виде, ставя в пример поспешное введение маркировки.

Сейчас законопроект регламентирует ряд ограничений для аптечных сетей: доля рынка аптечной сети с выручкой более 400 млн руб. не может превышать 20%; бонусы от фармпроизводителей не будут превышать 5%, устанавливается ограничение по оплате поставок производителям до 90 дней.

Руслан Мавлиханов

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