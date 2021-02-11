Французский фармпроизводитель Seqens выставлен на продажу за 2,4 млрд долларов

Акционеры французского производителя активных фармацевтических ингредиентов Seqens готовятся продать компанию. Ее цена может составить около 2,4 млрд долл., что в 15 раз превышает ее основной доход.

Акционеры французского производителя активных фармацевтических ингредиентов (API) Seqens готовят компанию к продаже, сообщает Reuters. Мажоритарный акционер Eurazeo привлек JP Morgan для поиска потенциального покупателя, среди которых называют Recipharm, Lonza, Cambrex и Samsung Biologics, добавляют источники издания. Кроме того, по словам источников, сделка может вызвать интерес у частных инвестиционных фондов.

Сумма, за которую могут продать компанию, оценивается почти в 2 млрд евро (2,4 млрд долл.), что более чем в 15 раз превышает ее основной доход. Seqens занимается производством и поставками аспирина, парацетамола и других API. Также она производит косметику, продукты питания и микроэлектронику. Один из источников предполагает, что продажи компании в этом году составят 1,2 млрд долл., а прибыль – 181 млн долл., сообщает Fiercepharma.

В 2016 году парижская инвестиционная компания Eurazeo выкупила 67% акций Seqens у фонда прямых инвестиций Ardian, который сохранил 18% акций. Соглашение оценивалось в 792 млн долл. В то время Seqens была известна как Novacap, компания впервые появилась под этим именем в 2003 году и тогда принадлежала Bain Capital. В 2018 году она была переименована в Seqens.

Reuters также добавляет, что Seqens недавно приобрела немецкую Uetikon, китайскую Yangzi Pharmaceutical Chemical и американскую PCI Synthesis. Также она купила французскую фармацевтическую компании PCAS, занимающуюся химическими продуктами, и ее дочернюю компанию по биокатализу Protéus.

В декабре прошлого года стало известно, что американская фармацевтическая компания Agios продала портфель своих онкологических препаратов французской Servier за 1,8 млрд долл. В договор были включены два препарата от острого миелоидного лейкоза, Tibsovo и Idhifa, которые Agios реализует совместно с Bristol-Myers.

Николай Соколов

pharmvestnik