Дмитрий Кудлай рассказал о трендах развития биотехнологий

На базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова завершился Международный медицинский форум «Вузовская наука. Инновации». Это ежегодное событие традиционно приурочено ко Дню российской науки и собирает на своей площадке научные коллективы исследователей, врачей, представителей власти и бизнеса.

Организаторами форума выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, Российская академия наук, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Межрегиональная общественная организация «Федерация представителей молодежных научных обществ медицинских высших учебных заведений», Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых».

Открытие форума состоялось 8 февраля в Москве. Мероприятие началось с пленарной сессии, в которой приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, вице-президент АО «Генериум» Дмитрий Кудлай, вице-президент Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд и другие.

Эксперты обсудили возможности объединения усилий в области инновационной деятельности, создания единой информационной, научной и инвестиционной среды, а также перспективы развития cutting-edge технологий, в частности биотехнологий и биомедицины.

Министр Михаил Мурашко в рамках своего выступления продемонстрировал программу фундаментальных научных исследований до 2030 года в области медицинских наук. Одним из четырех основных направлений он выделил медико-биологические науки, в которые включил постгеномные, протеомные и метаболомные биомедицинские технологии, медицинские клеточные и генно-инженерные технологии, регенеративную медицину и фармакологическую коррекцию процессов жизнедеятельности.

«Мы живем в эпоху, когда в структуре современных схем терапии биотехнологические препараты составляют более 65%, а из ТОР10 самых востребованных лекарственных средств в мире – восемь биотехнологические», — заявил профессор Дмитрий Кудлай.

Текущая актуальность медицинской биотехнологии обусловлена бурным ростом как фундаментальных, так и прикладных знаний в этой области, считают эксперты. Ближайшее десятилетие станет периодом широкого внедрения методов генной инженерии и клеточной терапии.

«Сегодня более 70% частных и государственных инвестиций в области фармацевтики направлено на биотехнологические проекты, — подчеркнул Дмитрий Кудлай. — Это создает исключительные возможности для развития здравоохранения и способствует совершенствованию терапии самых сложных, ранее считавшихся неизлечимыми заболеваний».

По мнению экспертов, участвовавших в форуме, из биотехнологических платформ одной из самых перспективных является регенеративная медицина.

«Регенеративная медицина – это еще одно направление в биомедицине, которое обещает стать настоящим блокбастером в XXI веке и будет задавать тренд в терапии долгие годы, — заключил Дмитрий Кудлай. — В ближайшее время мы ожидаем от Минздрава России разрешения на проведение первого в стране клинического исследования аутологичного биомедицинского клеточного продукта».

Материал партнера: АО «Генериум»

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